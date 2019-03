100.000 Besucher beim Electronic Sports Festival in Wien

Das Electronic Sports Festival in Wiens größtem Einkaufzentrum hat etwa 100.000 Besucher angezogen.

72 Stunden lang traten Hunderte Profi- und Hobby-Gamer bei der sogenannten LAN-Party in Turnieren gegeneinander an. Sie spielten "Counterstrike Global Offensive", "League of Legends", "Dota 2" oder "Fifa".

Die Finalspiele wurden für Interessierte im Kino übertragen.

"Unser E-Sports-Team heißt Weihnachtsboys. Wir haben schon Turniere gespielt in League of Legends. Wir sind dritter geworden bei dem Turnier", erzählte einer der Gamer.

Die Spiele wurden auch auf der Streaming-Plattform "Twitch" gezeigt. Fast eine Million Menschen verfolgten das Festival online.

Die Besucher vor Ort konnten nicht nur Turnieren zusehen, sondern auch selbst verschiedene Spiele ausprobieren und sich zum Spaß bei "Guitar Hero", "Sing Star" oder "Mario Kart" messen.

Das Festival fand das zweite Mal statt.