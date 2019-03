Aquarium begrüßt neue Angestellte mit einer Unterwasser-Zeremonie

Ein Aquarium in Japan hat drei neue Mitarbeiter mit einer besonderen Zeremonie willkommen geheißen.

In Anzügen tauchten die drei in einem Becken, in dem etwa 100 verschiedene Arten von Meerestieren leben.

"Ich werde mein Bestes tun, um als vollwertige Züchterin so schnell wie möglich eine Brücke zwischen Kreaturen und Besuchern zu schlagen", sagte eine 22-jährige Frau, die einer der neuen Angestellten ist.

Als erste Aufgabe mussten die drei dann gemeinsam die Innenseiten des Glasbeckens putzen.