Kommt das Auto von Apple? Der Konzern stellt Spezialisten von Tesla ein

Apple hat einen Spezialisten für Elektroantriebe eingestellt. Bisher arbeitete Michael Schwekutsch für den Elektroautobauer Tesla und war dort zuständig für die Entwicklung von Antrieben und Batteriepacks.

Die Verpflichtung des ranghohen Spezialisten heizt erneut Spekulationen über die Autopläne von Apple an.

Das Autoprojekt von Apple ging bereits durch mehrere Phasen. Medienberichten zufolge bekam es den Codenamen "Titan".

Der Konzern entwarf als erstes Prototypen eines eigenen Elektroautos. Danach konzentrierte sich Apple auf die Entwicklung von Systemen zum autonomen Fahren. Momentan fahren im Silicon Valley zur Probe vom Konzern zu Roboterwagen umgebaute Lexus-SUV.

Allerdings baute Apple kürzlich dutzende Stellen in dem Bereich ab und schürte so Zweifel an dem Projekt. Die Testfahrten wurden jedoch auch danach fortgesetzt.