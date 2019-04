An diesem Mittwoch in Euronews am Abend:

- Die Wahlen in der Türkei sind eine Schlappe für Recep Tayyip Erdogan

- Der Wahlkampf in der Ukraine geht in die zweite Runde: Komiker Selenski gegen Präsident Poroschenko

- Bei Frankfurt ist ein Kleinflugzeug abgestürzt: an Bord eine der reichsten Frauen Russlands.

