Bei einem Brand in einem Bus in der peruanischen Hauptstadt Lima sind am späten Sonntagabend mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Agentur Andina. Der Überlandbus war aus noch unbekannter Ursache im Stadtteil San Martin de Porres in Brand geraten. Mindestens sieben Menschen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fweuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.