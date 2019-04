Cholera in Mosambik: 1000 Erkrankungen und ein Todesfall

Die Cholera, die in Folge der Überschwemmungen durch Zyklon Idai in Mosambik ausgebrochen ist, hat nach Angaben der Gesundheitsbehörde des Landes ein erstes Todesopfer gefordert. Mehr als tausend Erkrankungen wurden festgestellt.

Ein Sprecher der Sanitätsdienste" sagte, dass etwa 90 Prozent der Fälle erfolgreich behandelt worden seien. Nur rund hundert Patienten würden stationär behandelt.

Matshidiso Moeti, die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation für Afrika, sagte, dass die WHO sich "positioniert", um die mosambikanische Regierung bei der Prävention von Krankheitsausbrüchen in der Beira-Region zu unterstützen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems des Landes zu vermeiden. Etwa 900.000 Einheiten eines Schluckimpfstoffs gegen Cholera seien in Mosambik eingetroffen.

Der Zyklon Idai hinterließ durch sintflutartige Regenfälle und heftige Stürme eine Spur der Verwüstung und schwere Überschwemmungen. In Mosambik, Simbabwe und Malawi kamen rund 700 Menschen ums Leben.