Autofahrer aufgepasst: Heute Blitz-Marathon in 26 EU-Ländern

In 26 europäischen Ländern - darunter in Hessen, Bayern und im Osten Deutschlands - kontrolliert die Polizei an diesem Mittwoch beim sogenannten "Speed Marathon" oder "Blitzmarathon" Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Die Aktion wird vom Polizei-Netzwerk Tsipol koordiniert.

Im vergangenen Jahr hatten sich laut Tispol europaweit 23 Länder beteiligt. Dabei wurden mehr als drei Millionen Fahrzeuge kontrolliert und mehr als 250 000 Geschwindigkeitsverstöße registriert.

Die Aktion geht auf eine Initiative aus Nordrhein-Westfalen zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab - damals unter dem Namen «24-Stunden-Blitz-Marathon». Das bevölkerungsreichste Bundesland macht in diesem Jahr aber nicht bei der Aktion mit. Dafür sind andere Bundesländer dabei.

Im deutschsprachigen Twitter ist #Blitzmarathon an diesem Mittwoch Trending Topic.

Teils gibt es recht originelle Vorschläge.