Londoner zum Brexit

Die Menschen in London auf der Straße sind unterschiedlicher Meinung, was die neuen Pläne von Theresa May in Sachen Brexit angeht.

In der U-Bahn sagt ein Mann: "Es ist ein Versuch, die nationale Einheit wieder herzustellen. Ich sehe darin keine Meuterei. Es ist doch das Einzige, was ihr noch übrig bleibt. Allerdings glaube ich nicht, das es noch etwas bringt. So ein Durcheinander. Vielen Dank, David Cameron."

Eine Frau meint: "Das hätte alles sofort nach dem Referendum geschehen müssen. Da hätten sie gleich miteinander reden müssen. Nicht alles auf die lange Bank schieben und jetzt in letzter Minute wissen sie nicht, was sie machen sollen."

Und ein junger Mann erklärt: "Sie machen sich doch alle zum Narren. Sie können keine Entscheidung treffen. Alles liegt in Trümmern"