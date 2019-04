Eine Balettstunde in Großbritannien, die Mädchen machen ihre Übungen. Beine beugen, Beine strecken, Trippelschrittchen... und am Ende fängt sogar der rotblonde Mann im grauen Jackett an mitzutanzen, der bisher nur zugesehen hat.

Der Mann ist Prinz Harry. Der Sohn von Prinzessin Diana und Prinz Charles war zu Besuch bei der christlichen Organisation YMCA im Westen Londons, die sich unter anderem für Menschen mit psychischen Problemen und Heimatlose einsetzt.