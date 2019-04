Im prächtigen Grand Palais versammelt die Paris Art Fair vom 4. bis 7. April 150 Galerien für moderne und zeitgenössische Kunst aus 20 Ländern.

Sie gilt als führend für moderne und zeitgenössische Kunst, zeigt europäische Kunst von den Nachkriegsjahren bis heute und öffnet sich neuen Horizonten internationalen Schaffens aus Lateinamerika, Afrika, Asien und dem Nahen Osten.

Neben dem Hauptprogramm zeigt die Messe einen kritischen und subjektiven Überblick über die Arbeiten von Künstlerinnen in Frankreich: Archive of Women Artists, Research and Exhibitions.