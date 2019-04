Suche nach Ausweg aus dem Brexit-Dilemma

Führende Politiker der Labour-Partei haben die Verhandlungen mit Regierungsvertretern fortgesetzt. Sie versuchen einen gemeinsamen Weg aus dem Brexit-Dilemma zu finden.

Premierministerin Theresa May hat sich an die Opposition gewandt, um Hilfe zu bekommen, denn das Parlament will ihren Deal nicht annehmen. Die Obere Kammer, das House of Lords, debattiert zur Zeit darüber, wie die Regierung dazu gezwungen werden könnte, um einen Aufschub des Brexit-Datums zu bitten. Damit soll das Horror-Szenario verhindert werden, dass Großbritannien ohne Deal aus der EU ausscheidet.

Pro-EU-Gruppen hatten am Mittwoch mit Scheinwerfern ein SOS-Zeichen auf die berühmten Klippen von Dover geblendet.

