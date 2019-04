Iran: Schlimmste Überschwemmungen seit 70 Jahren

Im Iran haben die Behörden angeordnet, 14 weitere Dörfer im Südwesten des Landes zu evakuieren. In der Region regnet es seit mehreren Wochen ohne Pause. Landesweit kamen bisher 70 Menschen bei den Überschwemmungen ums Leben. Etwa 1.000 Menschen wurden bisher mit Helikoptern in Sicherheit gebracht.

Die Regierung schickte mehrere mobile Krankenstationen in die Katastrophenregion. Sie bat junge Männer, in der Gegend zu bleiben, um beim Bau von Schutzdämmen zu helfen. Meteorologen erwarten, dass die wochenlangen Regenschauer am Montag zumindest vorübergehend aufhören.