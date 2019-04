Weniger Teilnehmer bei Gelbwesten-Protesten

Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich sind auch an diesem Wochenende weitergegangen. Allerdings gab es nach offiziellen Zahlen so wenige Teilnehmer an den Kundgebungen wie nie zuvor. Gut 22.000 Menschen gingen am Samstag auf die Straße. Die Gelbwesten protestieren seit November gegen die als zu niedrig empfundene Kaufkraft in Frankreich und auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik.

In der vergangenen Woche waren nach Angaben des Innenministeriums 33.700 Menschen auf die Straße gegangen. Von den "Gelbwesten" werden weitaus höhere Zahlen genannt.

In der Hauptstadt Paris gab es nach den schweren Ausschreitungen bei den Gelbwestenprotesten vor drei Wochen stellenweise Demonstrationsverbote, etwa auf dem Champs-Élysées und im Umkreis des Elyséepalastes.

Mit einer "Großen Nationalen Debatte" versucht Macron derzeit, Antworten auf die Wut der Demonstranten zu finden. Anfang kommender Woche sollen erste Ergebnisse aus der Auswertung vorgestellt werden.