"Game of Thrones" vor dem Tower von London

Touristen, die den Tower of London besuchten, erlebten ein ungewöhnliches Spektakel. Die Coldstream Guards spielten eine Version des Themas der Serie "Game of Thrones", während Schauspieler mit Schwertern auftraten.

Die Menge, die auf die traditionelle Melodie von "The Standard of St. George March" wartete, war überrascht, plötzlich den Soundtrack von "Game of Thrones" zu hören.

Die Coldstream Guards sind ein Gardegrenadier-Regiment der britischen Armee. Es ist eines der fünf Leibregimenter von Königin Elisabeth II.

Die letzte Staffel der beliebten Serie wird am 14. April auf HBO ausgestrahlt.