Algerisches Militär kontrolliert Übergangsphase

In Algerien überwacht das Militär die Vorbereitungen zur Wahl am vierten Juli. Das erklärte der algerische Armeechef Ahmed Gaid Salah. Er kündigte an, das algerische Militär "begleite" die politische Übergangsphase.

Auch nach dem Rücktritt von Algeriens Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika sind viele Menschen nicht zufrieden. In der Hauptstadt Algier demonstrierten Tausende gegen seinen Nachfolger Abdelkader Bensalah, in dem sie einen alten Weggefährten Bouteflikas und Vertreter des Regimes sehen.

Der bisherige Präsident Bouteflika war in der vergangenen Woche nach wochenlangen Massenprotesten zurückgetreten. Er hatte das größte afrikanische Land 20 Jahre lang regiert.