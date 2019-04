22. Akt: Gelbwesten protestieren in Toulouse

Wie am vergangenen Wochenende dürfen die Gelbwesten in Paris an diesem Samstag nicht auf die Prachtstraße Champs Elysées. Auch im Zentrum von Lyon sind Demonstrationen verboten.

In der Hauptstadt waren verschiedene Protestkundgebungen geplant - es wurde aber nur mit einer geringen Beteiligung gerechnet. In Paris beginnen die Osterferien erst am kommenden Wochenende, Karfreitag ist in Frankreich gar kein Feiertag.

Gelbwesten-Hochburg Toulouse

Eine Hochburg der Proteste der sogenannten "Gilets Jaunes" beim 22. Demo-Wochenende in Folge - dem sogenannten "22. Akt" - ist das südwestfranzösische Toulouse. Dort wurden besonders viele Protestierende erwartet. Die Stimmung war schon vor Beginn des angemeldeten Demonstrationszuges angespannt.

An den Protesten in Toulouse beteiligten sich auch Künstler mit einer Art "Haka", dem traditionellen Tanz der neuseeländischen Maori.