Lyon feiert Messe für Notre-Dame

In der französischen Stadt Lyon hat die katholische Gemeinde eine Messe für die Pariser Kathedrale von Notre-Dame abgehalten.

"In Verbundenheit mit der Diözese von Paris" wurde gemeinsam in der Kathedrale Saint-Jean gebetet.

Wir haben eine Menge verloren, aber wir haben auch eine Menge gelernt: über den Glauben eines Volkes, die Großzügigkeit eines Volkes, den Willen eines Volkes, seine Hoffnung und Sehnsucht nach Einheit. Monseigneur Emmanuel Gobilliard

Viele Gläubige in Lyon waren noch immer schockiert über das schwere Feuer, das Notre-Dame fast zerstört hätte. So auch Lyons stellvertretender Bürgermeister, Georges Képénékian: "Es ist schrecklich zu erfahren, wie ein Teil unserer Zivilisation, dieses außergewöhnliche Symbol in weniger als zwei Stunden fast zerstört werden konnte. Es ging alles so schnell. Und es erinnert uns daran, wer wir sind. Das heißt, dass wir das nicht vergessen sollten, heute ist alles zerbrechlich."

Während die Nation noch trauert, hat doch der Wiederaufbau bereits Priorität.

"Es war schön, diese Menschen zu sehen, die schon zugesagt haben, Geld zu spenden. Von den Reichsten zu den Ärmsten. Es ist ein toller Moment der Verbundenheit für (mit) Notre-Dame", findet eine Besucherin der Messe.

Ein Besucher geht noch weiter: "Wir müssen sie wiederaufbauen...das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Wiederaufbaus der Kathedrale."