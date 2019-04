Macron will Notre-Dame in 5 Jahren wieder aufbauen

Der französische Präsident hat Französinnen und Franzosen sowie Ausländer, die Paris lieben, aufgefordert, beim Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame mitzumachen. Dies könne innerhalb von fünf Jahren gelingen.

"Wir sind das Voll der Baumeister"

Emmanuel Macron erklärte in einer Fernsehansprache: "Wir sind das Volk der Baumeister. Wir haben viel wiederaufzubauen und wir werden die Kathedrale Notre-Dame sogar noch schöner wieder aufbauen. Und ich möchte, dass das in fünf Jahren geschieht, ich weiß, dass es geht, wir werden alle Kräfte dafür mobilisieren. Ich bin überzeugt, dass wir die Katastrophe in eine Chance verwandeln können - alle zusammen, indem wir nachdenken, wer wir gewesen sind und wer wir sein sollten - bessere Menschen als zuvor."

Notre-Dame am Tag nach dem Brand Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Die Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo äußerte sich ebenfalls entschlossen und sprach von einer riesigen Herausfoderung, Notre-Dame zu restaurieren.

Macron forderte auch Ausländer, die Paris lieben, dazu auf, beim Wiederaufbau mitzumachen.

Es sei nicht die Zeit des Tumults, sagte Emmanuel Macron, um zu erklären, warum er an diesem Dienstagabend keine Ank¨ündigungen an die Adresse der Gelbwesten gemacht hat.

Die gesamte Ansprache hat Emmanuel Macron auch auf Twitter veröffentlicht.

