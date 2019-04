Notre-Dame: Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Viele Politiker und Beobachter haben am Tag nach dem Feuer der Kathedrale Notre-Dame den heroischen Einsatz der Feuerwehrleute gelobt. Etwa 500 von ihnen waren am Montagabend und in der kommenden Nacht im Einsatz. Erst am Dienstagmorgen, dem 16. April 2019, war das Feuer gelöscht. Die Kathedrale sollte aber weiter beobachtet werden, da zunächst nicht klar war, wie stark die Bausubstanz beschädigt war.

Es herrschte Erleichterung vor darüber, dass dass riesige Gerüst über dem abgebrannten und eingestürzten Dachgeschoss nicht zusammengebrochen war.

Am Dienstagabend erklärte Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache, er wolle die Kathedrale Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen.