Superwahl in Indonesien: Über 17.000 Inseln, 193 Mio Wähler

Indonesien, die drittgrößte Demokratie der Welt, wählt an diesem Mittwoch einen neuen Präsidenten. Knapp 193 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Ein Urnengang der Superlative an einem einzigen Tag: Parallel werden in dem Staat mit mehr 17.000 Inseln auch das Parlament sowie Provinz- und Kommunalvertretungen neu gewählt.

Bei der Präsidentenwahl kommt es zur Wiederauflage des Duells von vor fünf Jahren: Amtsinhaber Joko Widodo (57) tritt erneut gegen Ex-General Prabowo Subianto (67) an. Ersterer gilt als volksnaher Politiker, als "Obama Indonesiens", sein Gegenkandidat als Vertreter der militärischen Elite. In den Umfragen liegt Joko Widodo zwar klar vorn.

Wahlkampfthemen: Religion und soziale Gerechtigkeit

Allerdings ist der Vorsprung von ehemals 20 Prozentpunkten deutlich geschmolzen. Kritiker werfen ihm vor, sich zu wenig für Menschenrechte eingesetzt zu haben. Auch Korruption ist trotz früherer Wahlversperechen nach wie vor weit verbreitet.

Soziale Gerechtigkeit und die Rolle des Islams waren die bestimmenden Themen des Wahlkampfs. Indonesien gilt als bevölkerungsreichster muslimischer Staat der Welt und stand lange für eine tolerante Form des Islam. Doch in den vergangenen Jahren haben fundamentalistische Kräfte deutlich an Einfluss gewonnen.

Logistische Herausforderung

Wahlergebnisse werden noch im Lauf des Mittwochs erwartet. Die Wahl mit rund 245.000 Kandidaten in dem Inselstaat ist auch eine logistische Herausforderung: Es gibt mehr als 800.000 Wahllokale in zum Teil abgelegenen Regionen. Die Entscheidung fällt in einem einzigen Durchgang.

Indonesien gehört zum wichtigen G20-Kreis der größten Industrie- und Schwellenländer. Das Wachstum liegt bei 5,2 Prozent. Aber die Gegensätze zwischen Jakarta und den kleineren Inseln sind enorm. Insgesamt gibt es 193 Millionen Wahlberechtigte.