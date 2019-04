Trump wollte Tochter Ivanka (37) zur Weltbank-Chefin machen

Die Tocher von US-Präsident Donald Trump, die 37 Jahre alte Ivanka Trump, hat den Posten als Präsidentin der Weltbank abgelehnt. Damit hat nun auch die Präsidententochter in einem Gespräch mit der Agentur AP bestätigt, dass ihr Vater ihr das Angebot gemacht hatte. Sie sei mit ihrem Job als Beraterin im Weißen Haus sehr zufrieden.

Ivanka Trump ist zur Zeit in Abidjan in der Elfenbeinküste, wo sie an einer internationalen Konferenz teilnimmt.

In einem Interview mit der Zeitschrift THE ATLANTIC hatte Donald Trump zuvor gesagt: "Ich habe selbst an Ivanka für die Weltbank gedacht. Sie wäre großartig, weil sie sehr gut mit Zahlen umgehen kann."