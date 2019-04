No Comments der Woche: Kirche, Müll und Beben

Die Kirche Notre-Dame in Paris steht in Flammen. Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. Wie Nadelstiche mutet der Wasserstrahl aus den Löschschläuchen an, verglichen mit dem riesigen Gebäude und dem Ausmaß des Flammenmeers in der Höhe.

In Vevey in der Schweiz schlängelt sich ein riesiger Plastikdrache vor dem Gebäude des Unternehmens Nestlé entlang. Aktivisten demonstrieren mit mehreren "Mülldrachen" aus Plastikabfällen gegen den Einsatz von Einwegverpackungen durch den weltgrößten Nahrungsmittelhersteller.

Unsere No Comments der Woche beenden wir mit Bildern aus Taiwan, wo ein starkes Erdbeben Schrecken ausgelöst hat. Größere Schäden oder Todesopfer wie bei einem Beben vor rund einem Jahr gab es jedoch nicht.