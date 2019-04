Mob greift türkischen Oppositionsführer an

In der Türkei ist Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu von einem Mob angegriffen worden. Der Angriff ereignete sich in der Provinz Ankara auf der Beerdigung eines Soldaten. Ein Mann schlug Kilicdaroglu während des Gerangels mit der Faust ins Gesicht. Personenschützer versuchten, die aufgebrachte Menge zurückzudrängen. Sie brachten den Chef der größten Oppositionspartei CHP schließlich in Sicherheit. Von dort aus ließ Kilicdaroglu mitteilen, es gehe ihm gut.

Der Soldat und drei weitere Militärs waren am Samstag bei Gefechten mit der als terroristisch eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe der irakischen Grenze ums Leben gekommen.

Vor drei Wochen fanden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Dabei hat die AKP von Präsident Erdogan sowohl Ankara als auch Istanbul an die CHP verloren.