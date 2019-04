Traurige Gewissheit: 3 Top-Alpinisten Lama, Auer und Roskelley tot

View this post on Instagram

David lebte für die Berge und seine Leidenschaft für das Klettern und Bergsteigen hat uns als Familie geprägt und begleitet. Er folgte stets seinem Weg und lebte seinen Traum. Das nun Geschehene werden wir als Teil davon akzeptieren.⁣⠀ ⁣⠀ Wir bedanken uns für die zahlreichen positiven Worte und Gedanken von nah und fern, und bitten um Verständnis, dass es keine weitere Stellungnahme von uns geben wird. Vielmehr bitten wir David mit seiner Lebensfreude, seiner Tatkräftigkeit und mit Blick Richtung seiner geliebten Berge in Erinnerung zu behalten. ⁣⠀ ⁣⠀ Die Familien von Hansjörg und Jess schließen wir in unsere Gedanken ein⁣⠀ ⁣⠀ Claudia & Rinzi Lama⁣⠀ ____________________________________⁣⠀ ⁣⠀ David dedicated his life to the mountains and his passion for climbing and alpinism shaped and accompanied our family. He always followed his own path and lived his dream. We will accept what now happened as a part of that.⁣⠀ ⁣⠀ We appreciate the numerous positive words and thoughts from near and far. Please understand that there will be no further comments from our side. We ask you to remember David for his zest for life, his enthusiasm and with a view towards his beloved mountains. ⁣⠀ ⁣⠀ Our thoughts are with Hansjörg’s and Jess‘ family⁣⠀ ⁣⠀ Claudia & Rinzi Lama