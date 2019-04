Dominik Feri (22) macht rassistischen Angriff publik

View this post on Instagram

Chci vám všem popřát hezké svátky! A vedle toho bych vám rád v předstihu připomenul jednu akci – ve sněmovně bude 8. května probíhat den otevřených dveří. Kdo ve sněmovně ještě nebyl, tak vřele doporučuji. Akce bude probíhat od 8 do 16h a zájemci nechť se dostaví ke vchodu v podloubí na Malostranském náměstí 19 :))