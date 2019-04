Klimademos in London gehen weiter

In London gehen Demonstranten weiter auf die Straße, um auf die Erderwärmung und, wie sie es nennen, die Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Aktivistengruppe "Extinction Rebellion" hatte in den vergangenen Tagen internationale Aufmerksamkeit erregt, da sie an Verkehrsknotenpunkten in London protestierte und diese somit lahmlegte. Mittlerweile hat die Polizei viele der Plätze wieder für den Verkehr freigegeben. Mehr als 1000 Klimademonstranten wurden schon festgenommen.