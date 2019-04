Antwort auf Gelbwesten: Macron will einfachere Regeln für Referendum

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Pressekonferenz, in der er seine Antwort auf die Proteste der Gelbwesten-Bewegung gab, einfachere Regeln für Referenden angekündigt. Damit soll es erleichtert werden, ein Referendum durchzuführen. Das "référendum d'initiative populaire" war eine Forderung der Gelbwesten, die seit November 2018 jeden Samstag in französischen Städten protestieren.

Der Präsident hat eine Verfassungsreform angekündigt, an der das Parlament in Paris ab dem Sommer arbeiten soll, und er hat eine Dezentralisierung des Landes ab 2020 gefordert.

Macron will auch, dass eine Form des Verhältniswahlrechts in Frankreich eingeführt wird, um eine gerechtere Vertretung der verschiedenen politischen Parteien zu erlauben. Zur Zeit gilt nur das Mehrheitswahlrecht, in jedem Wahlkreis wird eine oder ein Abgeordnete/r gewählt.

Eigentlich wollte Emmanuel Macron seine Pläne schon am 15. April 2019 ankündigen, doch an diesem Abend brach der Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame aus, und der Präsident verschob daraufhin seine TV-Ansprache.

Die Presse veröffentlichte dann aber Auszüge aus der geplanten Rede.