Sie hat in zahlreichen Film-, TV- und Theaterrollen zu sehen. Jetzt ist Ellen Schwiers im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Berg am Starnberger See gestorben. Das hat ihre Tochter, die Schauspielerin Katerina Jacob, mitteilen lassen.

Ellen Schwiers hatte auch eine Theatergruppe gegründet - zusammen mit ihrem Mann Peter Jacob, der zuvor mit Leni Riefenstahl verheiratet war und 1992 verstarb.

Danach führte Ellen Schwiers "Das Ensemble“ Jacob Schwiers GmbH zusammen mit ihren Kindern weiter.