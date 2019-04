Tod auf dem Laufsteg: Trauer um Tales Cotta (26)

View this post on Instagram

Nós da Också estamos profundamente tristes e devastados. Jamais poderíamos imaginar que o nosso desfile de estreia seria marcado por uma tragédia: a perda de um amigo especial, Tales Cotta. Em nome de toda equipe pedimos desculpas por temos dado continuidade ao desfile, independente das informações que dispúnhamos naquele momento, no backstage. Independente se tivesse sido uma queda ou ele desmaiado, jamais deveríamos ter dado continuidade ao desfile. Tudo aconteceu muito depressa. A equipe do corpo do bombeiros agiu rapidamente e o socorreu, levando-o para fora da passarela. Sugeriram que recomeçássemos a apresentação. Quando o desfile terminou, e voltamos para o camarim, recebemos a notícia que o Tales havia sido levado ao hospital, com vida. Aproximadamente uma hora depois, soubemos que, infelizmente, o Tales havia falecido. Vocês não imaginam nossa dor, tristeza quando recebemos essa notícia. Nesse momento, só pedimos que canalizem suas energias em preces, orações e mensagens de apoio e carinho para a família do Tales e amigos. Acreditamos que, com união e amor, conseguiremos juntos amenizar a dor dessa tragédia e dessa perda imensurável.