EU-Spitzenkandidatin Tomic: "EU fußt auf Antifaschismus"

Die europäische Linke liegt in den Umfragen für die Europawahlen weit hinter den Konservativen und den Sozialdemokraten. Violeta Tomič ist die Frontfrau der Linken, und wie sie die Wähler überzeugen will, ist Thema in der dritten Ausgabe von Raw Questions, Raw Politics aus dem Europaparlament in Brüssel.

Zu einer der Fragen unserer ZuschauerInnen sagte sie: "Viele denken, die Europäische Union basiert auf christlichen Werten, aber meiner Meinung nach fußt sie auf Antifaschismus. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir endlich herausgefunden, dass Frieden das ist, was wir in Europa Frieden wollen."