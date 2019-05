euronews am Abend: die Nachrichten des Tages am 1. Mai 2019

1. Mai: Traditionell Tag der Arbeit, ebenso traditionell sind die Krawalle in Paris, Berlin oder Athen.

Venezuela: Die «Operation Freiheit» des venezolanischen Oppositionsführers Guiado scheint zum Rohrkrepierer zu werden - das Militär schlägt sich nicht auf seine Seite, der amtierende Präsident Maduro sitzt weiter fest im Sattel. US-Außenminister Mike Pompeo hat inzwischen eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten als möglich bezeichnet.

Japan: Acht Minuten dauerte die eigentliche Zeremonie im kleinsten Kreis mit rund 100 Gästen, und dabei fiel kein Wort - dann war der 59-jährige Naruhito Japans neuer Kaiser. Die eigentlichen Feierlichkeiten dauern bis Ende Oktober und gipfeln in einem Staatsakt mit 200 geladenen Regierungsvertretern aus aller Welt.

Europawahlen: Die Afd plakatiert für die Europawahlen, zu lesen steht da: "Aus Europas Geschichte lernen. Damit aus Europa kein "Eurabien" wird!". Zu sehen ist ein historisches Gemälde, auf dem eine nackte weiße Frau als Ware orientalisch aussehenden Männern feilgeboten wird. Die Provokation hat funktioniert, der Besitzer will die Verwendung des Bildes untersagen.

Panama: Eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt hat Wasserknappheit, der Verkehr musste mehrfach eingeschränkt werden. Schuld dürfte das zyklisch wiederkehrende Wetterphänomen El Ninio sein - allerdings verstärkt um immer mehr Wetterextreme, die dem Klimawandel zugerechnet werden.

Ungewöhnliche Wetterphänomene werden auch in Europa langsam zur Normalität, so überrascht es nicht, dass in Rumänien ein Wirbelsturm über Land gezogen ist.

Das sich Italien und Frankreich nicht immer grün sind, ist bekannt. Für neue Irritationen sorgt jetzt der 500. Todestag des Universalgenie Leonardo da Vinci. Das der gebürtige Italiener seinen Lebensabend in Frankreich verbracht hat und dort auch gestorben ist, gibt Anlass für einen kleinen Nachbarschaftsstreit: Wem gehört Da Vinci?