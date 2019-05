Sleepover in Irland: Bier, Brot und ein Sprung ins kalte Wasser

Im Vorfeld der Europawahlen ist euronews unterwegs, um herauszufinden, was die Bürger der Europäischen Union in Zukunft von der EU erwarten. Unser Reporter Stuart Oates hat sich auf dem ganzen Kontinent bei Leuten für eine Nacht einquartiert, um herauszufinden, was den Menschen wichtig ist. In dieser Folge ist er in Irland.

Zu Gast in einem Pub im Wikingerdorf Annagassan begleitete er den Pächter in seinem Alltag, sprang ins kalte Wasser und diskutierte mit den Gästen. Eine Sache, die ihm bei diesem Sleepover wirklich auffiel, war die Tatsache, dass jeder etwas Positives über die EU zu sagen hatte. Die Menschen konnten wirklich nachvollziehen, was die EU in ihrer derzeitigen Form in Zukunft für ihren Wohlstand tun könnte.

