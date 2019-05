Tag der Arbeit: DGB wirbt für Europa

Am 1. Mai sind überall in Deutschland Menschen zu Kundgebungen auf die Straße gegangen. Unter anderem hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund dazu aufgerufen. Knapp vier Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament wollten die Gewerkschaften nach eigenen Angaben unter anderem für Mindestlöhne in ganz Europa werben.

Während die zentrale Veranstaltung in Leipzig stattfand, riefen auch in Berlin Demonstranten die Europäer dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um gemeinsam Ziele zu erreichen.

"Deswegen bin ich hier. Ich bin für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit", so einer der Demonstranten in Berlin.

Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der "Tag der Arbeit" wird seit fast 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen.

