Auf dem Rummel in Kabul

Ein Vergnügungspark mitten im Krieg und trotz Krieg: Das gibt es in Afghanistan. "City Park" heißt der Rummelplatz, der Autoscooter, Riesenrad und Kettenkarussell bietet. Er liegt im Zentrum der Hauptstadt am Kabul-Fluss.

Schausteller Habibullah Esmati, der Leiter des City Parks, erklärt: ''Die Menschen haben den Krieg satt, die Bomben, die Selbstmordattentate. Der City Park soll ihnen Trost spenden und sie glücklich machen."

Der City Park hat auch eine Facebook-Seite, auf der Fotos der Fahrgeschäfte zu sehen sind.

Einen Spielplatz für die ganz Kleinen gibt es im City Park auch. Yasin ist mit seinem Sohn hier. Er sagt: "Afghanistan ist kein sicheres Land, aber ich will meinem Sohn dennoch eine glückliche Kindheit geben. Deshalb komme ich mit ihm hierher, um Spaß zu haben."

Er soll eine glückliche Kindheit haben

Die neueste Errungenschaft des City Parks ist ein ausgedientes Flugzeug, das in ein Kino verwandelt wurde, in dem Filme in 3D gezeigt werden. Auch ein Restaurant ist in dem Flugzeug.

2014 öffnete der City Park, der mit Geldern der Stadt Kabul und von einem privaten Unternehmen gebaut wurde. Er ist täglich von 9 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Umgerechnet 30 Cent kostet der Eintritt, dann muss aber für die Fahrgeschäfte noch extra bezahlt werden. An die 1000 Besucher kommen jeden Tag.

"So wie Wasser und Nahrung, so ist auch eine schöne Freizeit wichtig im Leben. Das trifft auf die afghanische Bevölkerung erst recht zu. Die Tatsache, dass es diesen Park gibt, erzeugt schon Freude und schafft Frieden", sagt Esmati.

Der Park ist ziemlich groß: 5,4 Hektar, sieben Mal so groß wie ein Fußballfeld. Die Fahrgeschäfte können zwar nicht mit Tivoli, dem Hamburger Dom oder Coney Island konkurrieren, doch sie bringen den Menschen Freude.

Kettenkarussell fahren in Kabul

Im City Park steht auch ein 45 Meter hoher Friedensturm, auf dem ganz oben die afghanische Flagge weht.