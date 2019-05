Mai-Demonstrationen in Russland

Bei Demonstrationen zum 1. Mai sind in Russland Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Alleine zu einer regierungsfreundlichen Veranstaltung auf dem Roten Platz kamen Behördenangaben zufolge etwa 100.000 Menschen.

Aber auch zahlreiche Regierungskritiker gingen auf die Straße. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften und zu zahlreichen Festnahmen. So spricht die Aktivistengruppe OVD-Info von 68 Festgenommenen alleine in Sankt Petersburg, mehr als in jeder anderen russischen Stadt.

Mit Humor gingen dagegen die Menschen bei einer Demo in Moskau auf die Straße. Bei der "Monstration" genannten Veranstaltung zeigten sich die Teilnehmer in lustigen Kostümen und mit eigenwilligen Bannern.