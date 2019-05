Pelosi: US-Justizminister Barr hat gelogen

In dem Ausmaß, in dem wir, in dem man besorgt ist über die Integrität des Büros des Justizministers und seine Unabhängigkeit vom Präsidenten, sowohl die des Büros als auch des Justizministeriums - er hat sich in einer Art und Weise verhalten, die die öffentliche Wahrnehmung dieser Unabhängigkeit angefressen hat. Und es wird Monate und Jahre dauern, diese wiederherzustellen.