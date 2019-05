euronews am Abend: die Nachrichten des Tages am 3. Mai 2019

Der Drogenhandel ist für Kriminelle ein lukratives Geschäft - auch online. Jetzt ist Ermittlern ein Schlag gegen eine kriminelle Plattform im abgeschirmten Teil des Internets, im Darknet, gelungen. Gefasst wurden die drei mutmaßlichen Betreiber in Deutschland.

Nach aktuellen Umfragen wird die Europäische Volkspartei bei der Europawahl erneut stärkste Kraft. Sollte in dem Fall ihr Vorsitzender Manfred Weber auch nächster EU- Kommissionspräsident werden? Zwei prominente Fürsprecher hat er jedenfalls. - und die sind sich auch in anderen Punkten einig.

Im Machtkampf in Venezuela haben sich Regierung und Opposition in eine Pattsituation manövriert. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó will aber nicht aufgeben. Proteste und Krawalle könnten nun zum Dauerzustand werden.

Er ist riesig, er ist haarig und er spricht - auf seine ganze eigene Weise. Chewbacca ist eine der beliebtesten Figuren aus der Star-Wars-Saga. Einer der beiden Schauspieler, die nacheinander im Kostüm steckten, ist nun gestorben. Fans und Kollegen trauern um einen "ganz Großen" der Branche.