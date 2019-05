Schnee an der Côte d'Azur

Nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich eine Kaltfront mit Schneefällen eingestellt; auch weiter im Süden, an der Côte d'Azur sind die Temperaturen in den Keller gefallen.

Für die schon blühenden Pflanzen eine unschöne Überraschung, für die Kinder eine Freude.

Die Autofahrer auf den Autobahnen mussten sich plötzlich auf Schnee einstellen.

Die ungewöhnlich kalte Luft arktischen Ursprung peitscht mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern das Mittelmeer.

In den nächsten Tagen soll sich die Lage allerdings wieder entspannen.