Istanbul: Bürgermeisterwahl wird wiederholt

Die türkische Wahlkommission hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Damit gab sie am Montag einem Antrag der Regierungspartei AKP statt. Diese hatte den Sieg der Opposition in Istanbul wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten angefochten. Neuer Wahltermin ist der 23. Juni.

Der AKP-Kandidat, der ehemalige Ministerpräsident Binali Yildirim, war Wahlsieger Ekrem Imanoglu mit etwa 13.000 Stimmen unterlegen. Bei den Kommunalwahlen verlor die AKP des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch die Hauptstadt Ankara. Wahlbeobachter führen die Niederlage auf die schwierige Wirtschaftslage zurück. Die Türkei macht die erste Rezession seit zehn Jahren durch. Die Inflation nahm um 20% zu.