Vize-Premier: Großbritannien nimmt an Europa-Wahl teil

Großbritannien wird an der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai teilnehmen. Das bestätigte der britische Vize-Premierminister David Lidington am Dienstag in London. Gewählt wird demnach in Großbritannien am 23. Mai.

"Wir haben sehr gehofft, dass wir unseren Austritt organisiert und den Vertrag abgeschlossen haben würden, so dass diese Wahlen nicht stattfinden müssen. Rechtlich müssen sie jedoch stattfinden, es sei denn, unser Widerruf wäre rechtswirksam. Sie werden also stattfinden. Aber wir werden unsere Bemühungen und Gespräche mit den Abgeordneten aller Parteien verdoppeln, um sicherzustellen, dass die Verzögerung danach so kurz wie möglich ist. Im Idealfall wären wir in einer Situation, in der diese Abgeordneten aus dem Vereinigten Königreich nie wirklich ihre Sitze im Europäischen Parlament einnehmen müssen", sagte Lidington.

Premierministerin Theresa May bedauerte, dass Großbritannien an der Europawahl teilnehmen muss. Bisher gab es jedoch keine Einigung mit der oppositionellen Labour-Partei bei der Suche nach einem Ausweg aus dem Brexit-Dilemma.

Drei Mal ist Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Deal im Parlament gescheitert. Auch ein Austritt ohne Deal und weitere Alternativen fanden keine Mehrheit bei den Abgeordneten. Die Austrittsfrist wurde auf den 31. Oktober verschoben.