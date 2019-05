Buchmesse in Turin: Streit um faschistischen Verleger spitzt sich zu

Buchmessen sind Orte des Austauschs und der Debatten, ausgetragen auf Diskussionveranstaltungen und in angeregten Gesprächen. So ist es meistens und so sollte es sein. Dass Meinungsverschiedenheiten in Zeiten des erstarkenden Rechtspopulismus aber auch zu brenzligen Situationen führen können, zeigte sich 2017 auf der Frankfurter Buchmesse: Mehrere Hundert AnhängerInnen rechter und linker Gruppierungen gingen am Stand des rechten "Antaios"-Verlags aufeinander los und mussten von der Polizei getrennt werden. Auslöser war unter anderem ein Auftritt des AfD-Rechtsaußen-Politikers Björn Höcke.

Frankfurter Buchmesse 2017 Frank Rumpenhorst / dpa / AFP

Auf der am Donnerstag beginnenden Buchmesse in Turin könnten nun ähnliche Szenen drohen. Die Präsenz des rechten Verlags "Altaforte" sorgt seit Tagen für Streit. Unter anderem erklärte das Museum des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz, es werde seine Veranstaltung mit der Holocaust-Überlebenden Halina Birenbaum an einen anderen Ort verlegen, sollte der Verlag ebenfalls Gast der Buchmesse sein.

Man könne Überlebende nicht darum bitten, sich einen Ort mit Holocaust-LeugnerInnen zu teilen, so die Begründung der Gedenkstätte in einem weiteren Tweet. Der Direktor des Museums warnte in einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Stampa" davor, dass Extremisten in ganz Europa immer mehr Aufmerksamkeit bekämen. "Wir müssen vorsichtig sein, denn es könnten große Stürme kommen", so Piotr Cywinski. Zahlreiche Autorinnen und Historiker kündigten an, die Buchmesse ebenfalls zu boykottieren.

"Altaforte"-Verleger: "Ich bin ein Faschist"

Dass die Anwesenheit von "Altaforte" für Protest sorgen würde, scheint vorprogrammiert. Verleger Francesco Polacchi macht aus seinen Positionen keinen Hehl. So sagte er: "Ich bin ein Faschist. Antifaschismus ist das eigentliche Übel dieses Landes" und "Mussolini ist der beste italienische Staatsmann aller Zeiten". Der 33-Jährige ist Mitglied der neo-faschistischen Gruppe "Casa Pound". Ihm wird zudem vorgeworfen, zusammen mit einer Skinhead-Gruppe linke Aktivisten angegriffen zu haben. In der Vergangenheit war er Mitglied verschiedener gewalttätiger rechtsextremer Gruppen. Polacchi gründete seinen Verlag im vergangenen Sommer. Ein kürzlich veröffentlichtes Buch enthält Interviews mit Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini.

Kurz vor der Eröffnung der Buchmesse am Donnerstag spitzt sich der Konflikt um den Verlag und die Person Polacchi zu: Die Turiner Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, nachdem die Stadt und die Regionalregierung Anklage wegen Faschismusverherrlichung eingereicht hatten. Damit bekommt der Fall auch eine ganz konkrete politische Dimension, denn die Stadt Turin wird von der 5-Sterne-Bewegung regiert, die mit der rechten Lega in Rom regiert. Zwischen den Koalitionspartnern kriselt es jedoch gewaltig. Es wird spekuliert, dass vor allem die Lega, die in den Umfragen im Gegensatz zu den 5 Sternen gut dasteht, das Bündnis nach den Europawahlen auflösen will. Es liegt also im Interesse der 5-Sterne-Bewegung, sich gegen den Rechtsaußen-Koalitionspartner zu positionieren.

Frankfurter Buchmesse: Demokratien halten polarisierende Meinungen aus

Die Buchmesse gab unterdessen bekannt, dass Altaforte in einem "geschützten Raum" ausstellen werde. Dieselbe Taktik wandte auch die Frankfurter Buchmesse 2018 nach dem Skandal vom Vorjahr an. Auseinandersetzungen wie 2017 blieben aus.

Auf die Präsenz ulta-rechter Verlage wollte die größte Bücherschau der Welt nicht verzichten. Die Veranstaltung stehe seit ihrer Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg für Meinungs- und Publikationsfreiheit, so Direktor Juergen Boos in einer Stellungnahme gegenüber euronews. "Polarisierende Autoren und Meinungen auszuhalten und sich argumentativ damit auseinanderzusetzen, sind Errungenschaften einer demokratischen Gesellschaft", so Boos weiter.