"Es ist magisch": Meghan und Harry präsentieren Sohn

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben am Mittwoch erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert. "Er ist wirklich ruhig", sagte Meghan stolz über ihren Sohn. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", sagte Meghan im Schloss Windsor.

"Baby Sussex", wie der Junge bisher genannt wurde, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge - direkt nach seinem Vater.

REUTERS/Peter Nicholls

Nicht nur in Großbritannien warten Fans der Royal Family nun gespannt darauf, welchen Namen "Baby Sussex" bekommen wird. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA soll das Baby ebenfalls heute der Queen vorgestellt werden. Es ist ihr achtes Urenkelkind.

Seit Tagen halten die Spekulationen um den Namen an. Hoch im Kurs stehen bei den britischen Buchmachern die Namen James, Spencer, Alexander, Arthur und Oliver, wie britische Medien berichten.

Harry und Meghan haben bislang sehr darauf gepocht, die Umstände rund um die Geburt privat zu halten. So ist zum Beispiel unklar, ob das Baby zu Hause in Windsor oder in einer Privatklinik auf die Welt kam.

Geschenke aus München und Berlin: Lederhose und Ampelmännchen-Strampler

Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) konnten sich in Deutschland über die Geburt des Enkels des Thronfolgers freuen. Sie haben Berlin und Leipzig besucht, ab Donnerstag sind sie in München. Von dort werden sie wohl mit einem typischen Souvenir wieder abreisen:

Auch aus Berlin bekam das erste Kind von Harry und Meghan ein Geschenk: einen Strampler mit grünem Ampelmännchen. Camilla, Frau des nun vierfachen Großvaters Charles, nahm das Geschenk während eines Besuchs in der Charité entgegen. "Ich dachte, sie möchte vielleicht dem kleinen Baby etwas mitbringen, hat hier aber sicher keine Zeit zum shoppen", sagte Saskia Etzold, stellvertretende Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Klinik, nach der Übergabe. Sie werde das Geschenk an Harry und Meghan übergeben, versprach Camilla. "Sie werden begeistert sein."