Ist ein Flüchtlingskahn Kunst?

Ob ein verrosteter Kahn, der im April 2015 vor Lampedusa kenterte und rund 800 Menschen in den Tod riss, Kunst ist, darüber darf gestritten werden. Ein Mahnmal ist das Wrack in jedem Fall. Und als solches soll es bei der Kunstbiennale in Venedig die Blicke auf sich ziehen.

Der Schweizer Christoph Büchel - als künstlerischer Provokateur bekannt - hat das Schiff in den Mittelpunkt eines Projektes gestellt. Die Kunstbiennale in Venedig beginnt am 11. Mai, künstlerischer Leiter der Veranstaltung ist in diesem Jahr der US-Amerikaner Ralph Rugoff.