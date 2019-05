Bocholt macht international Schlagzeilen - Grund ist eine Taube

Bocholt macht internationale Schlagzeilen und der Grund ist eine Taube. Der Vogel flog mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt im Münsterland an der niederländischen Grenze und erregte so die Aufmerksamkeit der Behörden:

(wg) - ERWISCHT! Mit sage und schreibe 45 km/h bei erlaubten 30 km/h erwischte der städitsche Blitzer Mitte Februar eine... Publiée par Bocholter City sur Jeudi 2 mai 2019

Die Ironie kam bei den UserInnen offenbar gut an: Mit fast 700 Likes und Reaktionen ist der Taubeneintrag der bei Weitem erfolgreichste Post der "Bocholter City".

Die Geschichte schaffte es sogar in internationale Medien. Die Stadt freute sich über einen Bericht der BBC. Eine Userin merkte an, dass auch in den Niederlanden und in Brasilien über die "Raser-Taube" berichtet wurde.

(wg) - Die BBC hat auch Spaß an unserer Raser-Taube ? Publiée par Bocholter City sur Mercredi 8 mai 2019

Bocholt ist nicht die einzige Stadt, die sich über Vogel vor ihren Kameras freut. In London machten sich die Verkehrsbetriebe vor Kurzem einen Spaß mit "Reporter-Möwen":