Himmlisches Tottenham, Ajax in der Hölle

Es ist der Moment, in dem Lucas Moura Tottenham Hotspur in den Fußball-Himmel schießt. Die 96. Minute: Mit seinem dritten Tor zum 3:2 macht sich der brasilianische Stürmer unsterblich: "Natürlich, natürlich. Das ist sicher der beste Moment in meiner Karriere. Und in letzter Minute ... wir mussten es versuchen. Ich war da und der Ball kam zu mir. Und dann habe ich ihn irgendwie reingemacht. Meine Güte, es ist unglaublich."

Für Ajax war es der Moment, in dem das Team aus den schönsten Finalträumen gerissen wurde. Aus und vorbei, und das nach einer 2:0-Führung. Ajax-Coach Erik Ten Hag rang um Fassung: "Manchmal ist Fußball wirklich schön, aber manchmal ist Fußball auch sehr grausam. Und es ist diese grausame Seite, die wir jetzt erleben. Es ist wirklich schwer, aber wir müssen damit umgehen. Wir müssen darüber hinwegkommen."

Eben noch hatten sich die Fans auf das Finale gegen Liverpool gefreut. Ajax hatte so gut gespielt, doch dann schickte Tottenhams Lucas Moura die Niederländer mit seinem Siegtor in die Hölle. Ajax' Traum vom Titel endet jäh.