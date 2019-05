Brexit-Beauftragter des EU-Parlaments: Warnung an EU-Ausstiegswillige

Auch, wenn ein erneutes Brexit-Referendum derzeit nicht absehbar ist: Die EU-freundlichen Stimmen in Großbritannien verstummen nicht. "Der beste Deal ist, in der EU zu bleiben", damit werben Demonstranten in London. Unter ihnen ist auch der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt.

"Wir wollen eine Alternative zu den Populisten und Nationalisten in Europa sein", sagt Verhofstadt mit Blick auf seine liberaldemokratische Allianz im EU-Parlament. Und so habe man sich in das Land und die Stadt begeben, in der Populisten und Nationalisten dieses Schlamassel angerichtet haben.

Das Brexit-Chaos sieht Verhofstadt als Warnung an andere, die ebenfalls einen EU-Austritt ihrer Länder wünschen. Großbritanniens Liberaldemokraten wollen ein zweites Brexit-Referendum erreichen. Bei den Lokalwahlen in der vergangenen Woche hat die Partei massiv zugewonnen.