Die Wahlbehörde will einen Teil der Wahl in Istanbul wiederholen: Die Ergebnisse für die Räte der einzelnen Stadtbezirke werden nicht angefochten. Die Wählerinnen und Wähler müssen am 23. Juni nur ihre Stimme für die Bürgermeisterkandidaten neu abgeben. Wir haben Istanbulerinnen und Istanbuler gefragt, was sie davon halten.