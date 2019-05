USA wollen Sonderzölle auf alle Importe aus China ausweiten

Die USA ziehen die Daumenschrauben im Handelskonflikt mit China weiter an:

Erst in der Nacht zu Samstag ist eine Erhöhung der Sonderzölle auf chinesische Einfuhren von bisher 10 auf nun 25 Prozent in Kraft getreten. Nun will US-Präsident Donald Trump 25-prozentige Abgaben auf alle Importe im Wert von rund 500 Milliarden Dollar erheben. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefällt.

Zweitägige Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatten keine Ergebnisse gebracht. Trump bezeichnete sie dennoch als "offen und konstruktiv".

Ob die Sonderzölle bestehen bleiben, will er von zukünftigen Gesprächen abhängig machen.

Experten warnten vor schädlichen Auswirkungen auch auf Deutschland und die Weltwirtschaft

China kündigte "notwendige Gegenmaßnahmen" an, ohne aber Details zu nennen. Chefunterhändler Liu He zeigte sich nach den Gesprächen wenig beeindruckt: Es sei normal und unausweichlich, kleine Rückschläge und Wendungen in Gesprächen zu haben. Es wurde vereinbart, sich "in der näheren Zukunft" in Peking erneut zu treffen.