Bauchlandung in Myanmar

In Myanmar ist ein Passagierflugzeug sicher ohne Vorderreifen gelandet.

Die Maschine der Myanmar National Airlines war in Rangun gestartet. Kurz vor der Landung in Mandalay soll der Pilot bemerkt haben, dass sich das vordere Fahrwerk nicht ausfahren ließ.

Er sei daraufhin länger in der Luft geblieben und habe Kerosin verbrannt, um Gewicht zu verlieren. Dann setzte er zur Notlandung an, die ohne größere Schäden am Flugzeug glückte.

ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ​ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းမွ ( ၁၂ - ၅ - ၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ Embraer-190, XY-AGQ ေလယာဥ္ျဖင့္... Publiée par Myanmar National Airlines sur Dimanche 12 mai 2019

Laut lokalen Medien wurde keiner der 82 Passagiere und fünf Crewmitglieder bei der Bauchlandung verletzt.