Waldbrände wüten in Sibirien: Schon 46.000 Hektar in Flammen

Im Südosten Russlands wüten derzeit zahlreiche Steppen- und Waldbrände. Insgesamt stehen rund 46.000 Hektar in Flammen - in sechs Regionen Siberiens wurde der Katastrophenzustand ausgerufen. Besonders betroffen sind Teile der Region Kurgan, an der Grenze zu Kasachstan, und mehrere Regionen um den Baikalsee (Irkutsk, Transbaikalien, Buryatia).

Mehr als 3.400 Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen, um Anwohner und Ortschaften vor den Bränden zu schützen. Die Feuer bedrohen auch den Pribaikalski Nationalpark am Baikalsee, einige Campingplätze fielen den Flammen bereits zum Opfer. Unterstützung bekommen die Einsatzkräfte auch aus der Luft - mehr als 60 Hubschrauber fliegen Löschwasser zu den Brandherden.